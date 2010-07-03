Эксперт рассказал о тренде на "усталость" от санкций против РФ в США

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Тренд на "усталость" от инициатив, связанных с введением санкций в отношении России за "вмешательство" в выборы, существует в США уже минимум полгода. С таким заявлением в беседе с RT выступил член-корреспондент Академии военных наук политолог-американист Сергей Судаков.

Ранее сенатор Марк Рубио заявил, что в американском конгрессе существует "небольшая усталость" от санкций против России. Он также выразил надежду, что к законопроекту, подразумевающему введение ограничительных мер в отношении РФ, удастся "привлечь больше людей".

В свою очередь, Судаков отметил, что подобный тренд существует уже минимум полгода, и рядовому американцу интересны внутренние проблемы страны, в том числе экономика и количество рабочих мест.

"Постоянное создание образа врага из России не приводит к качественному улучшению жизни рядового американца", — резюмировал эксперт.

Представители Демократической партии США неоднократно указывали, что Россия помогла Дональду Трампу одержать победу на выборах президента. Республиканец и российские власти опровергали данные обвинения.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа.

Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

