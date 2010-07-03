В конгрессе США заявили об "усталости" от санкций в отношении РФ

Представители Конгресса США заявили об "усталости" от череды законопроектов, которые предполагают экономические санкции против России.
Сейчас на рассмотрении у законодателей находятся два проекта санкций. "Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону", – цитирует сайт "Комсомольской правды" сенатора США Марко Рубио, который является автором инициативы ограничительных мер.
По его словам, конгрессмены колеблются с введением новых санкций по двум причинам: прежде всего, в Вашингтоне опасаются "непредвиденных экономических последствий". Кроме того, согласовать введение законодательных мер тяжело без поддержки президента США.
К началу апреля в американском сенате был подготовлен законопроект о новых санкциях в отношении России из-за вмешательства в выборы. Проект предусматривает, в числе прочего, санкции в отношении крупнейших российских банков, а также запрет на операции с российским внешним долгом. Также ограничительные меры предлагается распространить на энергетический и оборонный сектора российской экономики.
Впервые США ввели в отношении России санкции из-за присоединения Крыма и роли Москвы в украинском кризисе в 2014 году. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось.
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