Новые санкции могут затронуть оборонные и разведывательные учреждения РФ

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Внесенный в американский конгресс законопроект о санкциях против России предлагает блокировку разведывательных и оборонных компаний РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

В законопроекте сказано, что глава Минфина Соединенных Штатов Америки должен заблокировать все активы и транзакции организаций, которые имеют отношение к российской обороне и разведывательному сектору.

Отмечается, что законодатели ссылаются на закон о противодействии влиянию России в Европе и Евразии от 2017 года.

В конце марта США пригрозили РФ новыми санкциями из-за военных в Каракасе. По словам американского спецпредставителя по Венесуэле Эллиота Абрамса, Штаты рассматривают несколько вариантов развития событий.

За несколько дней до этого в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных. Они доставили в страну 99 военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.