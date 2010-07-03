Time посвятил обложку номера "тайному плану" Путина

Американский журнал Time посвятил новую обложку Владимиру Путину.
На обложке похожий на президента РФ человек опирается руками на земной шар. "Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы", – сказано в подзаголовке номера.
Слово "новый" решили выделить курсивом, возможно, намекая читателям на историю с "российским вмешательством" в выборы в США, хотя каких-либо доказательств этому так и не нашлось.
Автор сопроводительной статьи утверждает, что Москва якобы стремится создать "мировую сеть тиранов", вмешиваясь в дела Судана, Сирии и Венесуэлы. При этом, отмечает РИА Новости, в статье предпочли умолчать о жертвах и разрушениях, к которым привели военные операции самих США и их союзников.
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