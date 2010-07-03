В Финляндии рассказали о "гибридном влиянии" России на Запад

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Министерство обороны Финляндии совместно с МВД и МИД страны представило доклад "Россия силы" – в нем, в частности, заявляется, что Москва "демонстрирует презрение" к международной безопасности и осуществляет "гибридное влияние" на западные страны. Выдержки из документа приводит RT.

Авторы доклада утверждают, что Россия рассредоточила по всему миру свой профессиональный и хорошо подготовленный дипломатический корпус и якобы пользуется "зависимостью государств от российских энергетических ресурсов". Также финские власти отмечают, что Москва применяет кибератаки, ведет "электронную войну" и оказывает "информационно-психологическое воздействие".

Кроме того, в документе сообщается, что, используя различные каналы, Россия пытается донести до Финляндии, что они – хорошие соседи, но для поддержки таких отношений финнам следует "учитывать российские интересы". Подобное также названо одним из инструментов давления.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, согласно прописанным в директивах Евросоюза регламентам. Для туристов и частных поездок необходимо будет предоставить план путешествия и подтвердить наличие финансовых средств. В финском МИД при этом отметили, что надеются избежать сокращения количества заявлений на визу от россиян.