Финляндия извинилась за вход военного корабля в российские территориальные воды

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Финляндия выразила сожаление из-за входа военного корабля Hämeenmaa в российские территориальные воды, сообщает РИА Новости.

В заявлении финских Военно-морских силы отмечается, что корабль по ошибке вошел в территориальные воды РФ приблизительно на 600 метров.

Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по данному инциденту.

В июле северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".