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Объединение Германии не произошло бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Так он прокомментировал информацию о том, что большинство жителей Восточной Германии выступают за ослабление антироссийских санкций, а в Западной – только 30% жителей. Кубики объяснил это тем, что бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии, а также то, что "друзьям из России" тогда удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка "Феликс Э. Дзержинский".

Также он отметил, что играет роль и эмоциональная сторона, а именно то, что в те времена в Восточной Германии немцы и русские тесно общались и понимали, какой ущерб нанесла Германия России в Первой и во Второй мировых войнах.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%.

Также отмечается, что политику Запада в отношении России считают неверной такое же большое количество людей.