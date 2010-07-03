В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских

Объединение Германии не произошло бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Так он прокомментировал информацию о том, что большинство жителей Восточной Германии выступают за ослабление антироссийских санкций, а в Западной – только 30% жителей. Кубики объяснил это тем, что бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии, а также то, что "друзьям из России" тогда удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка "Феликс Э. Дзержинский".
Также он отметил, что играет роль и эмоциональная сторона, а именно то, что в те времена в Восточной Германии немцы и русские тесно общались и понимали, какой ущерб нанесла Германия России в Первой и во Второй мировых войнах.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%.
Также отмечается, что политику Запада в отношении России считают неверной такое же большое количество людей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.