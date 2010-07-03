МИД Финляндии прокомментировал ужесточение требований для визы

Руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен прокомментировал введение с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу. Его слова приводит РИА Новости.
"Мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится", – подчеркнул Хяккинен.
Отмечается, что по итогам 2018 года 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России: здесь Финляндия в 2018 году выдала 669025 шенгенских виз, в остальных странах мира – 99953.
Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, согласно прописанным в директивах Евросоюза регламентам. Для туристов и частных поездок необходимо будет предоставить план путешествия и подтвердить наличие финансовых средств.
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