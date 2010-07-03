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12:48

Эксперт объяснил заявление экс-главы МИД Латвии о России

политика

12:48

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Фото: depositphotos/phodopus

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление экс-главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что властям следует отказаться от запугивания населения "российской угрозой".

По его мнению, это говорит о том, что население стремится к поддержанию нормальных отношений с Россией, поскольку антироссийская истерика, которая поддерживается в СМИ прибалтийских стран, носит искусственный характер.

При этом он считает, что сейчас в Латвии нет политиков, которые могли бы проводить самостоятельную линию. "В основном ориентируются на те установки, которые им поступают из-за рубежа, а главным образом они приходят к ним из США", – цитирует Оленченко RT.

Ранее Юрканс призвал отказаться от запугивания жителей "агрессией" России и предложил выстраивать добрососедские отношения.

В июне делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Словакии и Польши вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ после того, как ассамблея одобрила резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

политика

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