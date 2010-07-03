Делегации из Литвы и Эстонии продолжили работу в ПАСЕ

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Парламентарии из Литвы и Эстонии продолжили работу в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на то, что ранее объявили о намерении покинуть сессию в знак протеста против восстановления полномочий российской делегации в организации, сообщает ТАСС.

"Я остался здесь специально, так как доклад по убийству Бориса Немцова уже готовился некоторое время, а я хотел выступить по поводу того, что произошло с этим документом", – прокомментировал это решение депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Другой представитель парламента этой страны Эгидиюс Варейкис также подтвердил продолжение работы национальной делегации. Представителями Грузии и Латвии сообщили агентству, что приостановили работу до консультаций с правительствами своих стран.

Ранее сообщалось, что делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Словакии и Польши вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ после того, как ассамблея одобрила резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом. В ответ Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.