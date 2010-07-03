Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по поводу России

Украина решила отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже. Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий - это, извините за мой французский, полный моветон", – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую РФ принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 человек воздержались.
Участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в организации. По правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий. Голосование по докладу состоится 26 июня.
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ из-за событий на Украине лишилась права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации. Однако ужесточались санкции, и в ответ российская делегация заявила, что отказывается работать на таких условиях. В 2016-2018 годах делегация не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.
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