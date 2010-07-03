Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по поводу России

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Украина решила отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже. Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий - это, извините за мой французский, полный моветон", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую РФ принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 человек воздержались.

Участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в организации. По правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий. Голосование по докладу состоится 26 июня.

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ из-за событий на Украине лишилась права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации. Однако ужесточались санкции, и в ответ российская делегация заявила, что отказывается работать на таких условиях. В 2016-2018 годах делегация не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

