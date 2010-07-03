Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российская делегация подала заявку на участие в текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, решение по резолюции принято, российская делегация приглашена к работе и ее основополагающие права – участия, обсуждения и голосования – защищены.

Володин рассказал, что теперь полномочия России должны подтвердить, однако не исключил, что во время процедуры подтверждения "деструктивные силы" попытаются сделать так, чтобы права РФ не были всеобъемлющими.

"Да, основополагающие права сегодня незыблемы, никто не может их лишить, но вот право, допустим, участия в мониторинговых группах или структурах ПАСЕ – это вопросы, которые пока носят неурегулированный характер", – цитирует спикера ТАСС.

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию участвовать в июньской сессии. За резолюцию, которая была принята в ночь на вторник, высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались. Российская делегация уже прибыла в Страсбург.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко во время заседания выкриками пытался заглушить и прервать выступление представитель Сербии Александра Шешеля, который назвал отстранение России от работы в ПАСЕ "большой антироссийской кампанией", передает ИА "НСН". Вице-спикер Госдумы, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ, Петр Толстой заявил, что подобные проявления неуважения к оппонентам для Украины стандартны.

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о дальнейшей судьбе России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Одобрение ПАСЕ резолюции, гарантирующей национальным делегациям их основные права, откроет российским парламентариям дорогу к участию в работе организации. Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он отметил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за событий на Украине. В ответ Россия прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что российским космонавтам запретят ругаться матом. Такое требование появилось в кодексе профессиональной этики, который разработали в Роскосмосе. Сотрудникам также нельзя критиковать космическую отрасль страны. Выражаться аккуратно и следить за языком нужно даже в социальных сетях. Кроме того, космонавты должны поддерживать здоровый образ жизни, гуманно относиться ко всему живому, придерживаться делового стиля в одежде.