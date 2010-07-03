Российским космонавтам могут запретить ругаться матом

Российским космонавтам запретят ругаться матом. Такое требование появилось в кодексе профессиональной этики, который разработали в Роскосмосе.

Сотрудникам также нельзя критиковать космическую отрасль страны. Выражаться аккуратно и следить за языком нужно даже в социальных сетях. Кроме того, космонавты должны поддерживать здоровый образ жизни, гуманно относиться ко всему живому, придерживаться делового стиля в одежде.

Нарушение правил повлечет за собой выговор и может вызвать проблемы в продвижении по службе. Отмечается, что общественные слушания проекта кодекса продлятся до 5 июля.

