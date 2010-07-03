Проблемы с двигателем возникли у космического аппарата "Ямал-601"

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У космического аппарата "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем. Специалисты компании-производителя Thales Alenia Space проведут дополнительные проверки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Газпром космические системы".

Из-за того, что на проверку уйдет некоторое время, программа полета может быть скорректирована.

По информации источника агентства в ракетно-космической отрасли, проблемы связаны с двигателем S400, произведенным в Германии на предприятии Airbus. Ошибки вскрылись в работе двигательной установки после первого включения для корректировки орбиты и вывода спутника на целевую орбиту.

В среду будет решено, использовать основную двигательную установку или проводить коррекцию с использованием малых двигателей немецкого производства. В этом случае довыведение спутника на рабочую орбиту займет некоторое время.

"Ямал-601" – самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат. Его вывели на целевую орбиту 31 мая ракетой-носителем "Протон-М". Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".

Планируется, что спутник будет предоставлять услуги связи на территории ЕС, европейской части России, Урала и Западной Сибири.

В зону покрытия лучей "Ямала-601" также попадут регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

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