Роскосмос не будет создавать женский отряд космонавтов

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В Роскосмосе опровергли информацию о создании отдельного женского отряда космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева.

"Женский отряд создаваться не будет, у нас есть единый отряд", – заявил Крикалев. В настоящий момент в отряде космонавтов находится только одна женщина.

При этом он рассказал, что при отборе в отряд требования к женщинам и мужчинам почти не отличаются, однако есть небольшая разница в физической подготовке.

"Но с точки зрения знаний, мотивации – если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде", – цитирует исполнительного директора Роскосмоса ТАСС.

29 мая российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли в открытый космос из стыковочного отсека МКС. Космонавты должны установить поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) "Поиск" и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) "Заря".

Им также предстоит забрать с модуля "Поиск" аппаратуру эксперимента "Тест" − исследования о том, как космические полеты и бактерии влияют на микроразрушение оболочки МКС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что первый российский экипаж высадится на Луне в 2030 году. Кроме того, по его словам, спустя еще два года на спутник Земли планируют доставить луномобиль.

