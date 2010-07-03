Первый российский экипаж высадится на Луне в 2030 году

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Пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа запланирован на 2030 год. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ имени Ломоносова, сообщает РИА Новости.

На 2029 год намечен облет Луны. В 2030 году планируется развертывание на Луне модулей для жизни и работы космонавтов.

В 2032 году на Луну будет доставлен луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов. – Прим. ред.). Также в этом году проведут вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности". Участник эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 Евгений Тарелкин заходит внутрь наземного экспериментального комплекса, добавил Рогозин.

Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле. Поездки планируется осуществлять на дальние расстояния, также будут проводиться тесты робототехнических комплексов.

На 2034 год намечено начало, на 2035-й – продолжение строительства лунной базы. Пилотируемым полетам будут предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.

Ранее сообщалось, что первые российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году. После такие полеты планируется проводить ежегодно.