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Первые российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году. После такие полеты планируется проводить ежегодно.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, члены экипажа должны будут отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН". А на 2034 год, согласно документу, намечено начало строительства российской лунной базы.

Пилотируемым полетам будет предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый в этом году пилотируемый пуск к МКС могут перенести с марта на апрель. Экипаж должен пробыть на орбите больше времени. Пересмотренный план пусков подготовят примерно через полторы недели. В корабле "Союз МС-12" к МКС должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох.

Также сообщалось, что Россия разработает космический корабль "Союз" для полетов к Луне за свой счет. Для того, чтобы корабли "Союз" могли совершать полеты к спутнику, необходимо создать разгонный блок, который отправит корабль, а также новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью. Также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.