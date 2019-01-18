Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:53

Ученые рассказали о неожиданных последствиях долгого сна

наука

19:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/choreograph

Американские ученые обнаружили неожиданные негативные последствия долгого сна. По мнению специалистов, сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных. Результаты исследования опубликованы в журнале Birth.

Наблюдение велось среди 153 женщин, у которых в последний месяц перед опросом случился выкидыш, и 480 женщин с продолжающейся беременностью в третьем триместре или уже родивших.

Выяснилось, что женщины, которые сообщили о мертворождении, на 63 процента чаще сообщали о том, что спали более девяти часов в последний месяц беременности, а также о том, что реже просыпались среди ночи. Связь между сном и долей мертворождения оказалась независимой от других факторов.

Ранее специалисты из Европейского общества кардиологии установили, что недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта. Оказалось, что слишком короткий сон увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время, как слишком долгий – на 33%.

Также ученые выяснили, что внезапные ночные пробуждения могут быть вызваны нестабильным эмоциональным состоянием человека, а также говорить о скрытых заболеваниях.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика