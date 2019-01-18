Ученые рассказали о неожиданных последствиях долгого сна

Американские ученые обнаружили неожиданные негативные последствия долгого сна. По мнению специалистов, сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных. Результаты исследования опубликованы в журнале Birth.
Наблюдение велось среди 153 женщин, у которых в последний месяц перед опросом случился выкидыш, и 480 женщин с продолжающейся беременностью в третьем триместре или уже родивших.
Выяснилось, что женщины, которые сообщили о мертворождении, на 63 процента чаще сообщали о том, что спали более девяти часов в последний месяц беременности, а также о том, что реже просыпались среди ночи. Связь между сном и долей мертворождения оказалась независимой от других факторов.
Ранее специалисты из Европейского общества кардиологии установили, что недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта. Оказалось, что слишком короткий сон увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, в то время, как слишком долгий – на 33%.
Также ученые выяснили, что внезапные ночные пробуждения могут быть вызваны нестабильным эмоциональным состоянием человека, а также говорить о скрытых заболеваниях.
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