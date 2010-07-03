Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли в открытый космос из стыковочного отсека МКС. Трансляцию работ в космосе ведет на своем сайте NASA.
Космонавты должны установить поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) "Поиск" и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) "Заря". Им также предстоит забрать с модуля "Поиск" аппаратуру эксперимента "Тест" − исследования о том, как космические полеты и бактерии влияют на микроразрушение оболочки МКС.
Помимо этого, Овчинину и Кононенко нужно почистить иллюминаторы и взять пробы с поверхности МКС для эксперимента "Тест". Перед возвращением на станцию они также снимут измерительные блоки эксперимента "Обстановка" и утилизируют их "методом отталкивания", передает РИА новости.
Отмечается, что этот выход в космос посвящен известному советскому космонавту Алексею Леонову, которому 30 мая исполнится 85 лет. На ранцах скафандров Овчинин и Кононенко разместили поздравительные надписи: "Леонов номер 1" и "С днем рождения, Алексей Архипович".
По данным Роскосмоса, этот выход в открытый космос будет единственным по российской программе в этом году.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что первый российский экипаж высадится на Луне в 2030 году. Кроме того, по его словам, спустя еще два года на спутник Земли планируют доставить луномобиль.
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