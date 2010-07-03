Запуск военного спутника "Благовест" отложили до июля

Запуск телекоммуникационного спутника "Благовест" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур перенесли с мая на июль, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
"К спутнику вопросов нет, он готов к отправке на Байконур", – сказал собеседник агентства.
Ранее начальник штаба, замкомандующего космическими войсками России Игорь Морозов сообщил, что последний запуск российского военного спутника пройдет в текущем году, после чего все старты космических аппаратов в интересах российского министерства обороны будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Телекоммуникационные спутники "Благовест" производятся компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" (ИСС) в городе Железногорске Красноярского края. Эти аппараты способны выполнять передачу данных на высокой скорости, обеспечивать доступ во всемирную сеть. Срок работы на орбите – 15 лет.
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