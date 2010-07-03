Россию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

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Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию участвовать в июньской сессии, передает РИА Новости.

За резолюцию, которая была принята в ночь на вторник, высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

"Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет... пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года", – говорится в документе.

"Эти полномочия выносятся на утверждение ассамблеей на следующем после их представления заседании", - гласит текст.

Вместе с тем, в резолюции остались положения, касающиеся возможности опротестовать полномочия делегации.

Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.

ПАСЕ приступила к обсуждению проекта документа в четверг в 16.00 (17.00 мск), обсуждение шло около девяти часов.

Российкая делегация уже прибыла в Страсбург.

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Однако, как рассказал журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, "если в понедельник этот доклад будет принят, мы официально обращаемся за подтверждением полномочий нашей делегации. Этот вопрос включается в повестку заседания ПАСЕ во вторник под номером один".