Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум

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Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы 26 июня, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если выборы генсека Совета Европы пройдут без России, то его мандат "подвергнут сомнению". Володин отметил, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии. Ее спикер Госдумы подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии, подчеркнул он. Если же Россию лишат полномочий, то делегация может покинуть ассамблею, уточнил Володин.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту предложил дать российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Предлагается также поменять устав организации. Речь идет о том, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий, члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах.

1 июня в Госдуме заявили, что российская делегация может участвовать в июньской сессии, если в ПАСЕ примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ рассматривала восстановление полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация отказалась работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений.

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что, если не удастся найти компромисс по вопросам членства России в Парламентской ассамблее СЕ и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то не исключен даже выход РФ из этой конвенции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств. По мнению министра, сейчас пришло время странам-участницам Совета Европы преодолеть разногласия и восстановить подлинное единство международной организации.