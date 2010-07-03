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09:28

Пушков рассказал о дальнейшей судьбе России в ПАСЕ

политика

09:28

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о дальнейшей судьбе России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Одобрение ПАСЕ резолюции, гарантирующей национальным делегациям их основные права, откроет российским парламентариям дорогу к участию в работе организации. Россию лишили прав в ассамблее пять лет назад из-за ситуации с Крымом.

Пушков назвал это победой позиции РФ. Однако он отметил, что Россия выступала за отмену самого института санкций.

"Появляются гарантии в отношении основных прав, однако также сохраняется и угроза ограничений – вплоть до индивидуальных против конкретных парламентариев. У меня есть ощущение, что в ПАСЕ хотят, чтобы мы вернулись, однако далеко не все ее члены готовы отказаться от санкционного механизма", – цитирует сенатора газета "Известия".

Ужесточить процедуру лишения делегаций их полномочий пытались еще осенью 2018 года. Тогда проект отправили на доработку.

25 июня ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии. Резолюцию одобрили 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

1 июня в Госдуме заявили, что российская делегация может участвовать в июньской сессии, если в ПАСЕ примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас утверждал, что Германия хочет, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы "со всеми правами и обязанностями". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств.

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