Заложники протеста. Что происходит в аэропорту Барселоны

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Пассажиры рейса из Москвы ночевали в аэропорту Испании из-за акции протестов
Российские туристы стали заложниками протестов в Барселоне, передает телеканал Москва 24. Пассажиры рейса из Москвы провели в испанском аэропорту Эль-Прат несколько часов. Митингующие блокировали доступ к терминалам.
Вернувшиеся из Барселоны в Шереметьево москвичи рассказали, что из-за акций протестов они опоздали на свой рейс и вылетели позже.
"Вчера утром из Москвы вылетела, и у меня был внутри Испании стыковочный рейс. В итоге я вернулась в Москву. У нас меньше, чем полсамолета, не успели прийти к рейсу. Они шли по рельсом вместо метро с чемоданами более шести километров. Если есть на земле ад, то он был вчера там. Дети плачут, все на полу", – рассказала одна из туристов.
Очевидцы сообщают, что испанская молодежь стала цепью и не пускала пассажиров в терминалы.
"Там все заблокировано, весь транспорт – наземный, воздушный. Люди вынуждены добираться пешком. Нас просто не пропускали. Мы час стояли лицом к лицу, в итоге, слава богу, пришел представитель "Аэрофлота", – добавил еще один турист.
Авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров, вылетающих из Барселоны, из-за акций протеста в городе прибывать в аэропорт заранее.
Кроме того, компания разрешила пассажирам рейсов в Барселону и обратно 15 и 16 октября изменить даты вылета по тому же маршруту в пределах семи дней.
По последним данным, в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали не менее 78 человек. Большинство из них получили незначительные ушибы в районе первого терминала аэропорта Барселоны.
14 октября столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли около аэропорта Барселоны. Протестующие перекрывали дорогу к Эль-Прат, было остановлено движение поездов и метро. Перекрытия доступа к аэропорту каталонской столицы привело к отмене более 100 рейсов.
В воздушной гавани полиции неоднократно приходилось применять силу против участников протеста. Сообщается о трех задержанных. Также прервано железнодорожное сообщение между Жироной и Фигерасом.
Митингующие требовали освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости и приговоренных к длительным срокам.
Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.
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