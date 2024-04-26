Суд получил жалобу защиты экс-замминистра Минобороны Иванова на его арест

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Защита бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова направила в суд апелляционную жалобу на его арест по делу о взяточничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Также в Басманный суд столицы поступила аналогичная жалоба на арест другого фигуранта дела – Сергея Бородина, добавили журналисты.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал.

По версии следствия, бывший замминистра вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Суд арестовал Иванова до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела, включая Бородина и Александра Фомина.