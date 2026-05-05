Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:22

Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства в мессенджере MAX.

Ожидается, что непогода продлится до 18:00 вторника, 5 мая. Горожан призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В ГУ МЧС России по Москве также напомнили, что в условиях грозы и ветра следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также сохранять внимательность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия столичного управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

В столице из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности. Такой же уровень актуален для Московской области. Предупреждение будет действовать до вечера среды, 6 мая.

При этом ранее синоптики заявили, что минувшая ночь стала самой теплой в Москве для 5 мая за последние 55 лет. Минимальный прогрев воздуха в мегаполисе составил 14 градусов выше нуля, последний раз такие значения фиксировались только 5 мая 1979 года.

Грозы ожидаются в некоторых районах Москвы 5 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика