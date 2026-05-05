Грязевой краб-пришелец из Атлантики прижился в Азовском море

В Азовском море прижился грязевой краб-пришелец из Атлантики, сообщила пресс-служба Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.

Ученые идентифицировали в Азовском море новый вид крабов – Eurypanopeus depressus – плоскоспинный грязевой краб, который ранее обитал только у американских берегов Атлантического океана и в западной части Черного моря.

По словам старшего научного сотрудника отдела экологии бентоса Института биологии южных морей Виталия Тимофеева, появление еще одного вида крабов – значимое событие, которое может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на функционирование всей экосистемы в целом.

Грязевой краб одновременно может быть полезен для рыбной промышленности как источник пищи для ряда промысловых рыб и потенциально вредоносен. Новый вид способен сокращать численность таких двустворчатых моллюсков, как Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus.

