EurekAlert: ученые впервые обнаружили яйцо с эмбрионом древнего предка млекопитающих

Международная группа ученых впервые обнаружила яйцо с эмбрионом листрозавра – древнего предка современных млекопитающих. Его возраст составляет примерно 250 миллионов лет, сообщило научное издание EurekAlert со ссылкой на авторов исследования.

Листрозавры, выносливые предки травоядных млекопитающих, были широко распространены после пермского массового вымирания около 252 миллионов лет назад. В то время как множество видов исчезло, листрозавр процветал, несмотря на экологическую нестабильность, сильную жару и продолжительные засухи.

"Эта необычная окаменелость представляет собой первое в истории обнаруженное яйцо предка млекопитающих, наконец отвечая на давний вопрос: откладывали ли предки млекопитающих яйца? Ответ – да", – пишет издание.

По данным газеты, окаменелость нашли в Южной Африке еще в 2008 году, но только сейчас ученые смогли установить ее содержимое.

Исследователи считают, что листрозавр откладывал относительно крупные для своего размера тела яйца, которые защищали эмбрионы от высыхания, а также не производил молоко для своих детенышей.

В отличие от твердых минерализованных яиц динозавров, которые хорошо поддаются окаменению, яйца с мягкой скорлупой сохраняются крайне редко, что делает находку исключительной.

