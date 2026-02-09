Форма поиска по сайту

09 февраля, 10:41

Наука

Останки вымершей амфибии найдены в кубанском Белореченске

Фото: paleo.ru

Ученые нашли останки вымершей амфибии возрастом около 3 миллионов лет в окрестностях Белореченска на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Уточняется, что многочисленные фрагменты скелетов, включая части черепов и элементы подъязычного аппарата, найдены в отложениях верхнего плиоцена. Находки являются самыми полными материалами по ископаемому виду, древним протеям, позволяя восстановить череп земноводного и детально его описать.

Выяснилось, что ископаемая амфибия обладала более массивным черепом по сравнению со своим современником, а также широкой мордой, мощными челюстями и хорошо развитыми глазами. Находку отнесли к вымершему роду и виду Mioproteus wezei. В древности крупная водная амфибия населяла открытые стоячие и слабопроточные водоемы.

Наиболее близким родственником вида является современный европейский протей Proteus anguinus, который обитает в подземных озерах на западе Балкан. Именно эта хвостатая амфибия стала героем мифов о драконе-ольме, указали ученые.

Ранее специалисты Нанкинского института геологии и палеонтологии в Китае нашли хорошо сохранившиеся окаменелости возрастом 512 миллионов лет. Ученые уже изучили 8 681 образец. Эти останки принадлежат 153 видам, из которых около 60% ранее не были известны науке.

наука

