Ученые из Чикаго рассказали о сохранившихся останках динозавра с копытами

Исследователи из Чикагского университета описали удивительно хорошо сохранившегося утконосого динозавра, у которого обнаружили копыта. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Сегодня нам сложно представить, насколько разнообразными были динозавры, исчезнувшие с лица Земли по геологическим меркам буквально в один момент. Произошло это 66 миллионов лет назад, когда на землю упал 10-километровый астероид, образовавший гигантский кратер Чикшулуб. Но до этого момента целых 150 миллионов лет динозавры буквально царили на планете, представляя собой абсолютное большинство позвоночных обитателей Земли. Неудивительно, что археологи до сих пор открывают около 50 новых видов этих животных в год – очередной обнаруживается примерно раз в неделю. Причем не просто новый, уже знакомый ящер, а целый неизвестный ранее вид!

При таком разнообразии форм морфология "ужасных ящеров", кажется, придумала все, что только можно: гребни, шипы, рога, чешую, перья, "размерную сетку" от крошек до исполинов, приспособления для ходьбы, лазания по деревьям, полета и плавания и многое, многое другое… Пожалуй, одним из немногих признаков, совершенно не присущим динозаврам, долгое время оставались копыта – первые копытные, известные как кондиляртры (Condylarthra), появились примерно в палеогене, то есть как раз после исчезновения динозавров.



Однако в недавней статье ученые из Чикагского университета описывают окаменелости утконосого динозавра Edmontosaurus annectens, превратившиеся в удивительно детализированные "мумии", на которых сохранились мельчайшие элементы кожи, чешуи и даже копыт. Утконосые эдмонтозавры были найдены в центральной части штата Вайоминг. Кроме сплюснутых челюстей, у них был мясистый гребень на шее и туловище, крупные шипы на бедрах и хвосте, и вели они, судя по последним данным, полуводный образ жизни, бродя по отмелям и собирая пищу со дна водоемов.

Эдмонтозавры довольно неплохо известны ученым, но окаменелости, о которых идет речь в статье, оказались "законсервированы" не совсем обычным способом. Преждe чем в их телах начался процесс фоссилизации (замещения мертвых тканей минералами), они были покрыты тонким слоем глины. Дошедший до нашего времени глиняный "чехол" стал таким тонким, что его буквально можно было сдуть, но при этом он сохранил очень точные отпечатки внешних тканей динозавра. Чаще всего археологи имеют дело только с окаменевшими костями, лишь предполагая, какими могли быть мышцы и внутренние органы, а уж о коже речи почти никогда не шло. Вайомингские же эдмонтозавры, хоть и фрагментарно, были заключены в тонкую глиняную скорлупу, на которой отпечатались мельчайшие выступы и впадинки их внешних покровов.

Впервые у исследователей появилось полное, детальное представление о крупном динозавре, в котором наука может быть уверенной до конца. Например, были задокументированы особенности чешуи. Самые крупные многоугольные чешуйки располагались вдоль нижней части тела и хвоста, в то время как большая часть животного была покрыта очень мелкими, чешуйками диаметром всего 1–4 миллиметра, что удивительно мало для динозавра, который мог достигать более 12 метров в длину. Тонкие складки, сохранившиеся на грудной клетке, указывают на то, что кожа этого эдмонтозавра была относительно тонкой.

Но самое неожиданное открытие оказалось сделано при изучении задних лап: этот динозавр имел копыта. Кончики каждого из трех задних пальцев были заключены в клиновидное копытце, похожее на лошадиное. То есть эдмонтозавры претендуют на звание первых позвоночных обладателей копыт на планете Земля. Похоже, в ближайшее время их с этого пьедестала никто не потеснит.

Хотя…

