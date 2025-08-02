Ученые выяснили, как осьминоги реагируют на "иллюзию резиновой руки"

Японские ученые из Университета Рюкю обнаружили, что осьминоги подвержены "иллюзии резиновой руки" точно так же, как и люди. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Представьте, что вы участвуете в эксперименте: садитесь за стол и кладете обе руки перед собой. Одну из них закрывают непрозрачным экраном так, чтобы вы ее не видели. Затем экспериментаторы кладут на стол искусственную руку – например, пластмассовую, от манекена. После чего искусственную и настоящую руки начинают синхронно поглаживать мягкой кисточкой в одинаковых местах. Скажем, вы видите, как кисточка касается пластмассового указательного пальца, и при этом ощущаете прикосновение к собственной коже в том же самом месте. Через некоторое время у вас возникнет стойкая уверенность, что искусственная рука принадлежит вам. Вы будете настолько убеждены в этом, что в живой конечности даже замедлится кровоток и снизится температура.

Мало того, иногда этот эксперимент завершается внезапным шоком: экспериментатор неожиданно бьет по искусственной руке молотком. Подопытные при этом вскрикивают, вскакивают из-за стола, а наиболее впечатлительные даже чувствуют боль. Все это называется "иллюзией резиновой руки", и ролики с такими экспериментами довольно популярны в интернете.

При всей кажущейся забавности это достаточно серьезный опыт. Нейрофизиологи и психологи с его помощью изучают синхронность и согласованность проецируемых сигналов разной модальности во времени. Проще говоря, наблюдают, как мозг строит картину мира, опираясь на зрительные и тактильные сигналы и согласовывая их между собой.

Японские исследователи решили проверить, сработает ли такая иллюзия для осьминога. Известно, что "резиновая рука" (точнее, "резиновая лапа") действует на обезьян, крыс и некоторых других млекопитающих. Но на головоногих моллюсках этого еще никто не проверял. Осьминога поместили в аквариум с непрозрачной перегородкой, в котором было небольшое отверстие. Как только моллюск просунул в него одно из щупалец, перед ним поместили искусственное, изготовленное из силикона. Сначала экспериментаторы поглаживали обе конечности, а затем неожиданно ущипнули силиконовую обманку. Осьминог отреагировал так, словно на него напали: он рывком переместился в противоположный угол аквариума, выпустив при этом чернильное пятно.

Выясняется, что мозг осьминога подвержен иллюзии точно так же, как человеческий. При этом нужно помнить, что мозг этого существа до некоторой степени "распределен" по всему телу: в каждом из восьми щупалец есть примерно по 500 миллионов нейронов. Конечности способны ощущать температуру, давление и даже вкус пищи с помощью присосок. Мало того, каждое щупальце в определенной степени способно принимать решения независимо от мозга.

Но несмотря на такую огромную разницу, мозги осьминога и человека работают по схожим принципам, и это удалось доказать с помощью "иллюзии резинового щупальца". Мозг осьминога, по-видимому, тоже предпочитает визуальную информацию другим ощущениям, таким как осязание, вкус или проприоцепция (ощущение положения частей тела относительно друг друга и в пространстве).

"Эти результаты свидетельствуют о том, что основные правила восприятия, определяющие принадлежность тела, у осьминогов схожи с правилами восприятия у млекопитающих", – утверждают авторы эксперимента.

Головоногие моллюски продолжают удивлять ученых. Например, совсем недавно выяснилось, что каракатицы пользуют языком жестов для общения с сородичами. И чем больше доказательств разумности этих существ мы получаем, тем в большее противоречие с ними вступают наши кулинарные предпочтения. Мы никак не можем решить, что для нас важнее: тот факт, что осьминоги умные или что они вкусные. Надеемся, поразмыслив, мы все-таки выберем правильный вариант.

Хотя…

