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02 августа, 08:00

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Ученые выяснили, как осьминоги реагируют на "иллюзию резиновой руки"

Фантомные ощущения: как осьминоги реагируют на "иллюзию резиновой руки"

Японские ученые из Университета Рюкю обнаружили, что осьминоги подвержены "иллюзии резиновой руки" точно так же, как и люди. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: 123RF/devmarya

Представьте, что вы участвуете в эксперименте: садитесь за стол и кладете обе руки перед собой. Одну из них закрывают непрозрачным экраном так, чтобы вы ее не видели. Затем экспериментаторы кладут на стол искусственную руку – например, пластмассовую, от манекена. После чего искусственную и настоящую руки начинают синхронно поглаживать мягкой кисточкой в одинаковых местах. Скажем, вы видите, как кисточка касается пластмассового указательного пальца, и при этом ощущаете прикосновение к собственной коже в том же самом месте. Через некоторое время у вас возникнет стойкая уверенность, что искусственная рука принадлежит вам. Вы будете настолько убеждены в этом, что в живой конечности даже замедлится кровоток и снизится температура.

Мало того, иногда этот эксперимент завершается внезапным шоком: экспериментатор неожиданно бьет по искусственной руке молотком. Подопытные при этом вскрикивают, вскакивают из-за стола, а наиболее впечатлительные даже чувствуют боль. Все это называется "иллюзией резиновой руки", и ролики с такими экспериментами довольно популярны в интернете.

При всей кажущейся забавности это достаточно серьезный опыт. Нейрофизиологи и психологи с его помощью изучают синхронность и согласованность проецируемых сигналов разной модальности во времени. Проще говоря, наблюдают, как мозг строит картину мира, опираясь на зрительные и тактильные сигналы и согласовывая их между собой.

Японские исследователи решили проверить, сработает ли такая иллюзия для осьминога. Известно, что "резиновая рука" (точнее, "резиновая лапа") действует на обезьян, крыс и некоторых других млекопитающих. Но на головоногих моллюсках этого еще никто не проверял. Осьминога поместили в аквариум с непрозрачной перегородкой, в котором было небольшое отверстие. Как только моллюск просунул в него одно из щупалец, перед ним поместили искусственное, изготовленное из силикона. Сначала экспериментаторы поглаживали обе конечности, а затем неожиданно ущипнули силиконовую обманку. Осьминог отреагировал так, словно на него напали: он рывком переместился в противоположный угол аквариума, выпустив при этом чернильное пятно.

Фото: depositphotos/wrangel

Выясняется, что мозг осьминога подвержен иллюзии точно так же, как человеческий. При этом нужно помнить, что мозг этого существа до некоторой степени "распределен" по всему телу: в каждом из восьми щупалец есть примерно по 500 миллионов нейронов. Конечности способны ощущать температуру, давление и даже вкус пищи с помощью присосок. Мало того, каждое щупальце в определенной степени способно принимать решения независимо от мозга.

Но несмотря на такую огромную разницу, мозги осьминога и человека работают по схожим принципам, и это удалось доказать с помощью "иллюзии резинового щупальца". Мозг осьминога, по-видимому, тоже предпочитает визуальную информацию другим ощущениям, таким как осязание, вкус или проприоцепция (ощущение положения частей тела относительно друг друга и в пространстве).

"Эти результаты свидетельствуют о том, что основные правила восприятия, определяющие принадлежность тела, у осьминогов схожи с правилами восприятия у млекопитающих", – утверждают авторы эксперимента.

Головоногие моллюски продолжают удивлять ученых. Например, совсем недавно выяснилось, что каракатицы пользуют языком жестов для общения с сородичами. И чем больше доказательств разумности этих существ мы получаем, тем в большее противоречие с ними вступают наши кулинарные предпочтения. Мы никак не можем решить, что для нас важнее: тот факт, что осьминоги умные или что они вкусные. Надеемся, поразмыслив, мы все-таки выберем правильный вариант.

Хотя…

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Гринько Николай

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