Британские ученые рассказали о планах создать искусственный ДНК человека

Британские ученые запустили проект SynHG по созданию искусственной ДНК человека. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



С тех пор как в 2003 году в рамках проекта "Геном человека" была составлена полная карта человеческой ДНК, ученые всего мира мечтали не просто читать наш генетический код, но и "писать" его.

Редактировать отдельные гены мы уже умеем, теперь настало время сделать следующий шаг – полный синтез генома. Так называют создание "с нуля" крупных генетических структур, таких как хромосомы. Работа в этом направлении не прекращалась много лет, правда, пока исследователи ставили перед собой более простые задачи. Например, недавно удалось полностью синтезировать геном бактерии E. Coli, который содержит 4,5 миллионов пар оснований. Но геном человека намного сложнее – в нем более 3 миллиардов пар оснований, и для достижения этой цели потребуется большой срок, измеряемый десятилетиями.

Для выполнения столь амбициозной задачи и был создан проект SynHG. В него включены как крупнейшие лаборатории и институты, так и отдельные специалисты, сумевшие достичь научных вершин в этой области. В команду входят исследователи из Оксфорда, Кембриджа, Университета Манчестера и Имперского колледжа Лондона. Цель проекта – разработать технологии и инструменты, которые позволят ученым в будущем конструировать в лабораториях человеческую ДНК, соединяя отдельные гены, словно кирпичики детского конструктора. Первоначальные 10 миллионов фунтов стерлингов, необходимые для запуска проекта, выделила крупнейшая в мире медицинская благотворительная организация.



Горизонты, открывающиеся перед биологами, поистине впечатляют. Поначалу планируется работать с отдельными клетками. Технология открывает перспективы для новых методов лечения, например, терапию с использованием сконструированных клеток и трансплантацию тканей, устойчивых к вирусам. А когда-нибудь ученые смогут в буквальном смысле собирать, словно на конвейере, работоспособные хромосомы, которые потом можно будет помещать в клетки зародышей. Развившиеся из них организмы будут наделены строго запрограммированным набором признаков и функций, ни один из которых не будет результатом случайности. Кроме того, в искусственной ДНК можно будет заранее программировать устойчивость к болезням, мутациям, а также силу, выносливость, внешние признаки и многое другое.

С точки зрения науки это, бесспорно, станет сверхмощным прорывом. Но с другой стороны, такая технология даст ученым возможность производить "сверхлюдей", которые будут сильно отличаться от тех, кто появился на свет естественным, природным путем. И это вызовет серьезные этические вопросы. Поскольку редактирование и создание генома – дорогая технология, поначалу она будет доступна лишь самым богатым людям. А так как генетические признаки передаются по наследству, всего через пару поколений мы можем получить биологическое разделение на богатых и бедных. По сути, это буду две сильно отличающиеся расы: высокие, сильные, здоровые и умные богачи, и все остальные – своего рода "низшая каста".

Допустить этого нельзя, и создатели проекта SynHG заявляют, что будут "работать в сотрудничестве с научными учреждениями, организациями гражданского общества, объединениями и политиками по всему миру для тщательного изучения этических, правовых и социальных аспектов исследования". Хочется верить, что все будет хорошо.

Хотя...