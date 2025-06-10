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Ученые раскритиковали услугу по выбору черт будущих детей при ЭКО

Дизайнерские дети: как компьютер поможет отбирать идеальных эмбрионов при ЭКО

Американский стартап Nucleus запустил программное обеспечение Nucleus Embryo, которое анализирует генетические профили эмбрионов. По словам авторов проекта, это поможет родителям выбирать черты будущих детей при ЭКО. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: mynucleus.com

Стартап Nucleus Genomics, работающий над генетическим тестированием, был основан в 2021 году 25-летним Кианом Садехи. С тех пор вокруг него идут неутихающие споры, как и вокруг других похожих компаний. На днях эта шумиха стала еще более активной, а все потому, что Садехи опубликовал в соцсетях короткое сообщение: "Каждый родитель хочет дать своим детям больше, чем они имели. Впервые в истории человечества Nucleus добавляет новый инструмент к этому обязательству. Добро пожаловать в Nucleus Embryo".

Компания утверждает, что может тестировать эмбрионы ЭКО не только на хорошо известные специфические гены, которые могут кодировать высокую вероятность различных заболеваний, но и на те, что определяют пол, рост, цвет волос и глаз, а также уровень интеллекта. Пресс-релиз разработки включает в себя скриншот приложения, с помощью которого будущие родители могут определить, какие эмбрионы выбрать, а какие – нет.

Вообще генетический скрининг существует уже довольно давно. С помощью этой технологии врачи могут определить на самых ранних стадиях развития зародыша его склонности к различным генным сбоям, например муковисцидозу и другим болезням. Но если верить представителям стартапа, они смогли сделать следующий шаг: их разработка должна сканировать не одиночные гены, а их "связки", определяющие более сложные аспекты развития.

Традиционная наука знает о возможности такого скрининга, но точность исследований пока очень низка: ученые к сегодняшнему дню не набрали достаточного количества результатов, чтобы делать какие-то выводы. Но стартап в лице его основателя утверждает, что Nucleus может помочь родителям создавать "дизайнерских детей".

Фото: 123RF/rubelbg

Интерфейс приложения отображает склонность к почти тысяче генетических заболеваний, риски расстройства психики, прогноз некоторых физических черт, таких как рост или цвет глаз (с точностью 70–90%). При этом компания уточняет, что не способна дать гарантированный результат, поскольку многие качества невозможно ни запрограммировать, ни даже определить при скрининге. Например, уровень интеллекта оценивается с точностью всего в 10–20%, форма лица и цвет волос – меньше 50%, а возможность отсутствия болезней не превышает 20%.

Родителям предлагают совершить выбор из 3–6 эмбрионов, пользуясь интерфейсом, на который выводятся прогнозируемые склонности будущего ребенка. То есть Nucleus не программирует развитие конкретного человека, а всего лишь показывает, каким, возможно, он будет, если вырастет из конкретного зародыша. Гарантии при этом минимальны, а стоимость одного анализа – до 500 долларов.

Научное сообщество в большинстве своем выступает с критикой стартапа. Во-первых, точность таких прогнозов удручающе мала, поскольку технология находится на самой ранней стадии. С тем же успехом можно интересоваться судьбой будущего ребенка у гадалки, кукушки или магического шара.

А во-вторых, подобное направление может привезти к появлению чего-то, очень напоминающего евгенику – так называют учение об улучшении человеческого генофонда через искусственное изменение или устранение "нежелательных" признаков и усиление "желательных" черт. Рано или поздно человечество может биологически разделиться на богатых и бедных, поскольку первые смогут обеспечить себе лучшие качества (передающиеся по наследству, между прочим), а вторые – нет. Хочется верить, что в ближайшее время мы не увидим ничего подобного.

Хотя...

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Гринько Николай

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