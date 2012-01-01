Создан первый в мире робот, повторяющий анатомию человека с высокой точностью

Компания Clone Robotics представила Protoclone V1 – первого в мире робота с мускульно-скелетной системой, способного воспроизводить анатомию человека с невероятной точностью. Подробности расскажет научный обозреватель Николай Гринько.



Польский стартап Clone Robotics выложил в Сеть 40-секундный видеоролик жутковатого содержания. В лаборатории компании подвешен к потолку андроид Protoclone V1, очень похожий на обескровленного человека в черной маске. Прототип неуклюже двигает руками и ногами, демонстрируя их подвижность и удивительную схожесть своего корпуса с человеческим телом.

Protoclone оснащен синтетическими системами, имитирующими скелетную, мышечную, сосудистую и нервную системы людей. В конструкции использовали более 1 000 миофибрилл и 500 датчиков, которые обеспечивают движения с более 200 степеней свободы (это обозначение числа независимых движений по оси координат робота). Пока прототип использует пневматические системы, но разработчики планируют по мере совершенствования перевести его на гидравлику.

Ключевым компонентом робота является технология искусственных мышц Myofiber, разработанная Clone Robotics. Эти монолитные блоки прикрепляются к точкам на искусственном скелете, в точности повторяя расположение мышц и сухожилий в человеческом теле. В компании заявляют, что искусственные мышцы обладают временем отклика менее 50 миллисекунд, способны сокращаться более чем на 30% без нагрузки и развивать силу до 1 килограмма при массе всего в 3 грамма.

Скелет андроида повторяет анатомию человека, включая все 206 костей с небольшими модификациями. Для функционирования робота создана сложная "нервная система", которая контролирует мышцы в реальном времени с помощью проприоцептивной и визуальной обратной связи. Система включает 4 камеры глубины, 70 инерционных датчиков и 320 датчиков давления, которые передают данные на графический процессор NVIDIA Jetson Thor.



Подход стартапа полностью противоречит стандартному конструированию роботов: вместо того чтобы создавать шарниры и приводы, инженеры копируют человеческую анатомию. Логика в этом определенно есть: за миллионы лет эволюция создала совершенные схемы, приблизиться к которым по эффективности специалисты не смогут еще очень долго, даже используя для расчетов искусственный интеллект. Если самолеты копируют птиц, а подводные лодки похожи на китов, то почему человекоподобные роботы не могут быть срисованы с Homo Sapiens?

Тут даже разработка по большому счету не нужна: требуется только придумать, чем заменить биологические мышцы, нервы, сосуды, кости и все остальное. Скелет можно напечатать на 3D-принтере из прочного композита, мышечные волокна заменить на новые материалы, сокращающиеся под воздействием электричества, нервную ткань – на провода, рецепторы – на электронные датчики…

С точки зрения инженерии здесь нет ничего необычного, но при таком подходе неожиданно приходится принимать в расчет психологию и этику. Тот самый эффект "зловещей долины", заставляющий нас бояться человекоподобных машин, включается здесь на полную катушку. Прототип, показанный в видеоролике, напоминает человека, с которого содрали кожу и слили всю кровь, но при этом он продолжает конвульсивно биться в агонии.

Понятно, что дальнейшая работа должна привести к более эстетичным результатам: на робота наденут искусственную кожу, научат его двигать суставами более плавно и точно и вообще постараются сделать машину неотличимой от живого разумного организма. Но тут возникнет другая проблема: люди не смогут воспринимать такого робота как машину. При всем желании мы не увидим в нем механизм, для нас он будет точно таким же человеком, как и мы. И к чему это может привести, очень сложно предположить.

Сейчас даже невозможно понять – хорошо это или плохо. Когда-нибудь мы в этом обязательно разберемся.

Хотя…

