Ученый предложил устроить ядерный взрыв для защиты Земли от CO2

Ученый из Рочестерского технологического института предложил взорвать мощнейшую ядерную бомбу, чтобы спасти природу. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Прежде чем любая научная работа поступит в широкую публикацию, она проходит довольно долгий путь. Все начинается с так называемого препринта – практически чернового варианта, который выкладывается в Сеть на специальных ресурсах. Там материал собирает комментарии, мнения других исследователей, замечания об ошибках, после чего автор вносит корректировки и публикует его на площадке покрупнее. Пройдя несколько таких итераций препринт превращается в полноценное научное исследование, готовое увидеть свет.

Именно такой препринт и обсуждается последние дни в околонаучном сообществе. Его автор Эндрю Хаверли предлагает бороться с глобальным изменением климата с помощью сильнейшего взрыва, произведенного под землей.

Как мы сегодня считаем, одна из главных причин постепенного нагрева Земли – излишек парниковых газов, в первую очередь CO2, образованию которого способствует технологическая деятельность человека. Как полагает Хаверли, взрыв может решить эту проблему благодаря эффекту усиленного выветривания горных пород (ERW).

Мельчайшие частицы базальта и других пород, рассеиваясь в воздухе и океане, связывают CO2. Этот процесс удаляет из атмосферы около 1 гигатонны углекислого газа в год, тысячелетиями храня его в связанном виде на океанском дне. До последнего момента этого хватало для общего баланса, но деятельность человека сильно увеличила выбросы углерода, и ERW с ними больше не справляется. Согласно расчетам Хаверли, чтобы поглотить 1,08 триллиона "лишних" тонн углекислого газа, нужно превратить в пыль и рассеять в воздухе 3,86 триллиона тонн базальта, с чем и должен справиться чудовищный ядерный взрыв. По мнению ученого, мощность такого взрыва должна составлять 81 гигатонну – это на несколько порядков больше самого мощного ядерного взрыва, когда-либо произведенного человечеством.

Как пишет Хаверли, взорвав ядерное устройство "в контролируемой среде", можно свести к минимуму последствия. Многокилометровая толща воды невероятно хорошо поглощает ударную волну. Поместив бомбу в океан на глубину в несколько километров, мы якобы можем быть уверены, что взрыв сначала разрушит породу, а затем будет сдерживаться водой.



Ученый предлагает разместить бомбу под плато Кергелен в южной части Индийского океана, на глубине 3–5 километров под богатым базальтами морским дном и на глубине 6–8 километров под поверхностью воды. При таких параметрах давление, необходимое для поглощения энергии, составляет примерно 800 атмосфер. Кроме того, близлежащие течения помогут распределить частицы для ускоренного связывания углерода.

Что же касается радиации, то, по мнению исследователя, она почти полностью поглотится базальтом и распространится лишь в небольшой области площадью в несколько десятков километров. Конечно, в Индийском океане случится крупнейшая экологическая катастрофа, но, как считает Хаверли, этими последствиями можно пренебречь на фоне грозящих планете глобальных изменений.

Однако несостыковки в выкладках Хаверли видны даже нашей редакции, не говоря уже об ученых и специалистах. Например, согласно статье, базальт поглотит большую часть радиоактивного излучения от взрыва. Но именно этот базальт будет превращен в пыль и растворен в океане, а течения помогут разнести его на максимальную площадь. Тогда о каких "нескольких десятках километров" может идти речь?

Есть и другие странности в проекте, который, напоминаем, пока находится в стадии препринта. И если недостатков в нем найдут слишком много, то он может не выйти даже на следующий этап. И человечеству не придется решать экологические проблемы с помощью экологической катастрофы.

Хотя...