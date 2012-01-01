Шведские ученые предрекли Арктике один день безо льда

Издания по всему миру публикуют сообщения, что Арктика может полностью лишиться льда уже через пару лет. В ситуации разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Когда говорят о глобальном потеплении и таянии ледников, чаще всего имеют в виду Антарктиду. Ничего удивительного: это целый континент, полностью покрытый панцирем. Второй по частоте упоминания следует Гренландия, и это тоже понятно – огромный остров, частично скрытый ледниками.

Про Арктику в этом контексте говорят мало, поскольку этот обширный район почти не включает в себя сушу. Подавляющее большинство ее территории занимает Северный Ледовитый океан. В общественном преставлении он всегда покрыт льдом, и это почти правда. Благодаря полярному географическому положению покров в центральной части океана сохраняется в течение всего года, хотя и находится в подвижном состоянии. А еще он немного тает летом и вновь намерзает зимой, как и положено по всем законам физики.

Но Арктика, как и вся планета, испытывает на себе последствия изменений климата. В 2024 году минимальная площадь морского льда здесь составила всего 4,27 миллиона квадратных километров, что значительно ниже среднего показателя за 1979–1992 годы (6,86 миллиона). Ученые постоянно следят за этим процессом и пытаются сделать свои прогнозы по ситуации.

Недавно группа специалистов из Гетеборгского университета провела 300 компьютерных симуляций, которые предсказали, что первый "абсолютно безледовый" день в Арктике гарантированно наступит в течение 9–20 лет независимо от того, как люди изменят ситуацию с выбросами парниковых газов. Более того, 9 из 300 прогнозов показали, что это может случиться уже в 2027 году.

Исследователи предупреждают: исчезновение арктического льда приведет к экстремальным и, на первый взгляд, неожиданным погодным явлениям, включая похолодание до –20 на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии. Северный Ледовитый океан, лишенный панциря даже на сутки, будет поглощать гораздо больше тепла, чем обычно. В таких условиях морскому льду будет сложнее формироваться. В итоге растет вероятность того, что панцирь не возникнет и на следующий день, и в течение всего месяца. Это, по словам ученых, может стать "зловещим рубежом" для планеты.

Правда, в исследовании есть множество "но" и "если". Во-первых, нет полной гарантии, что хотя бы одна из 300 симуляций окажется правдивой. Даже самые мощные суперкомпьютеры пока не способны предсказывать погоду и на месяц вперед. Во-вторых, 9 самых неприятных прогнозов – это всего 3% от общего числа таких предсказаний.



В-третьих, речь в научной работе идет именно об "одном дне безо льда", а не полном исчезновении покрова навсегда. Когда (и если) этот день случится, он все равно рано или поздно возникнет снова.

Кстати, так или почти так уже случалось: минимальная площадь оледенения была вовсе не в 2024 году (который, похоже, скоро признают самым жарким за всю историю наблюдений), а в 2012-м. Как мы видим, "белый панцирь" восстановился и продолжает покрывать океан.

Мало того, в том же исследовании говорится, что его исчезновение не приведет к значительным изменениям уровня моря. В отличие от ледников или ледяных щитов на суше, арктический морской лед уже находится в океане. Именно по этой причине его таяние не повлияет на уровень моря. Условно, если в стакан с водой бросить несколько кубиков льда, когда они растают, жидкость не выплеснется за края, а останется на том же уровне.

Конечно, полностью списывать со счетов такие изменения нельзя, поскольку они все равно сильно повлияют на климат планеты. Но симуляции говорят, что Арктика на один день освободится ото льда только в том случае, если три года подряд местные зимы будут сильно теплее нормы. Да, такое возможно, но вероятность все же не стопроцентная. Поэтому у арктического льда еще есть шансы устоять.

Хотя…

