Ученые обнаружили, что Антарктида стремительно зеленеет из-за изменений климата

Ученые из университетов Эксетера и Хартфордшира совместно с Британской антарктической службой обнаружили, что части Антарктиды стремительно зеленеют из-за изменений климата. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



При всей сегодняшней доступности знаний средний обыватель не очень много знает об Антарктиде. Наверняка сможет показать ее на карте, немного рассказать о полюсе холода и, возможно, вспомнит, что там когда-то жили динозавры. Правда, в последние десятилетия Антарктида активно упоминается в связи с экологической повесткой: поначалу над континентом обнаружили озоновую дыру (которая сейчас почти затянулась), а теперь ученые опасаются, что ее ледяной щит растает из-за глобального потепления.

Кстати, интересно было бы вспомнить, откуда там вообще взялся лед. Когда-то Антарктида была совершенно обычным зеленым континентом, и по ней действительно бегали динозавры. Но примерно 34 миллиона лет назад количество углекислого газа в атмосфере по невыясненным причинам начало резко снижаться (процесс, прямо противоположный тому, что мы наблюдаем сегодня). Это привело к глобальному похолоданию – настолько сильному, что целый континент скрылся под трехкилометровым слоем льда.

Конечно, сыграли свою роль и другие факторы: например, возникновение особого циркумполярного течения, изолировавшего приантарктические воды от остального Мирового океана. Но факт остается фактом: сегодня в южном ледяном щите содержится 90% всего континентального льда планеты – примерно 30 миллионов кубических километров. Под его тяжестью Антарктида даже просела на полкилометра вглубь мантии!

Но в наши дни количество парниковых газов, а особенно углекислого (СО2), стремительно растет. В итоге, как утверждают ученые, Антарктида начала возвращаться к нам в первозданном виде. Нет, конечно же, через пять-десять лет по ее зеленым лугам не будут скакать древние ящеры, но тенденция все равно настораживает.



Анализ спутниковых снимков и других данных показывает, что Антарктида нагревается быстрее остальных континентов. За последние 40 лет площадь покрытых растительностью участков увеличилась больше, чем в десять раз, – в основном за счет мхов. К 2024 году зелень распространилась уже на почти на 12 квадратных километров, предупредили ученые. Скорость озеленения также увеличивается: с 2016 по 2021 годы прирост составил целых 30%.

В 2022 и 2023-м в Антарктиде наблюдались рекордные волны тепла, когда температура поднималась почти на 40 градусов выше нормы. Ученые прогнозируют, что при продолжающемся загрязнении планеты процесс озеленения будет усиливаться, что может уменьшить его способность отражать солнечное излучение.

Ледниковый покров в Антарктиде содержит почти 80% всей пресной воды нашей планеты. Если южный ледовый щит полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров – согласитесь, это более, чем пугающая цифра. Кстати, этот прогноз основан исключительно на расчетах таяния, и не берет в расчет, что сбросив гнет ледяного панциря, Антарктида вновь поднимется из земной коры. Ответить, как этот процесс скажется на уровне Мирового океана, современная наука просто не способна – ученые даже не представляют, как подступиться к подобным вычислениям.

Конечно, такие изменения не происходят одномоментно, и даже наши правнуки вряд ли смогут увидеть Антарктиду тропическим раем.

Хотя…

