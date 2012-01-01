Ученые допустили, что теория Большого взрыва может быть ошибкой

Исследование, опубликованное инженером из Университета штата Канзас, ставит под сомнение теорию происхождения Вселенной в результате Большого взрыва. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Вселенная, по мнению крупных ученых, образовалась в результате Большого взрыва: об этом, пожалуй, знают даже школьники. Общая картина в нашем сознании примерно такова: сначала ничего не было – ни пространства, ни времени, ни вещества, а потом (примерно 14 миллиардов лет назад) Вселенная в одно мгновение развернулась из некого сингулярного состояния, после чего она постоянно расширяется и охлаждается.

Абсолютно все, что мы можем наблюдать в пространстве – звезды, галактики, туманности и так далее, постоянно двигается от нас и друг от друга. В результате возникает так называемое красное смещение, на которое ориентируются ученые для оценки скорости галактики. Это явление, когда длина волны электромагнитного излучения для наблюдателя увеличивается относительно длины, испущенной источником. Проще говоря, свет убегающей от нас звезды кажется нам более красным.

Все наблюдения показывают, что удаляющиеся галактики не просто поменяли оттенок. Чем дальше они "убегают" от нас, тем становятся краснее. И этот факт считается доказательством, что Вселенная после Большого взрыва расширяется, причем с постоянно нарастающим ускорением.

Однако у этой теории находились противники. Например, еще в 1920-х годах возникла теория "старения света". Согласно ей, излучаемый удаленными галактиками свет теряет энергию по мере путешествия через космос, что приводит к его красному смещению. Это якобы и вызывает иллюзию, что чем дальше галактика от Земли, тем с большей скоростью она удаляется.

Недавно доцент кафедры компьютерных наук Университета штата Канзас Лиор Шамир изучил изображения, полученные с трех мощных телескопов. Он проанализировал данные о более чем 30 000 галактиках, чтобы измерить их красное смещение в зависимости от расстояния до Земли. В итоге ученый пришел к выводам, которые противоречат классической интерпретации расширения Вселенной.

В качестве своеобразного камертона Шамир использовал нашу собственную галактику. Поскольку Земля вращается вокруг центра Млечного пути, можно предположить, что этот факт тоже будет оказывать влияние на красное смещение. Объясняется это тем, что во Вселенной в любой момент времени будут находиться галактики, вращающиеся в противоположном направлении.



И вот они-то и натолкнули ученого на опровержение прежних представлений.





Лиор Шамир доцент кафедры компьютерных наук Университета штата Канзас Галактики, вращающиеся в противоположном направлении по сравнению с Млечным Путем, имеют более низкое красное смещение, чем те, что вращаются в том же направлении. Но когда мы проанализировали более удаленные галактики, разница увеличивалась. Это согласуется с гипотезой, что свет теряет энергию с расстоянием, а не из-за расширения пространства.

Есть и другие поводы усомниться в правильности господствующих предположений. Например, результаты исследований, полученные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), уже заставляют ученых пересматривать догмы. На полученных изображениях ранней Вселенной видны не младенческие галактики, как ожидалось, а полностью сформированные, крупные и зрелые. Но, согласно теории Большого взрыва, их тогда не существовало.

"Если Вселенная действительно начала расширяться после Большого взрыва, как это принято считать, эти галактики оказались бы старше самой Вселенной", – отметил Шамир.

Он не выдвигает собственных теорий и не строит новых космологических принципов. Шамир всего лишь показывает, что имеющиеся представления об устройстве нашего мира могут оказаться ошибочными. Если это действительно так, науке придется строить абсолютно новую картину, переворачивающую все преставления с ног на голову.

Но, конечно, для обычных обитателей планеты Земля ничего не изменится. Мы существуем в столь короткий отрезок времени, что ни расширяющаяся, ни стационарная Вселенная не оказывают на нашу жизнь никакого влияния.

Хотя...

