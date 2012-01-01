Ученые нашли способ спасти Землю от астероида с помощью ядерного взрыва

Ученые из США доказали возможность изменения траектории опасных астероидов с помощью ядерного взрыва. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA/Johns Hopkins APL via Alamy

Человечество всегда пугало само себя самыми разными страшилками – от ветхозаветного всемирного потопа и семи казней египетских до модифицированных вирусов и глобального потепления. С течением времени менялись как варианты мировых катаклизмов, так и их вестники. От религиозных деятелей и прорицателей право пугать цивилизацию перешло к ученым. Одно в этих пророчествах всегда оставалось неизменным: людям нужно было либо как-то изменить свое поведение и тем самым избежать божественного наказания, либо смириться с неизбежной гибелью. И лишь одна из таких угроз сегодня предполагает третий вариант: активное сопротивление.

Падающие с неба камни – страшилка не новая, она тысячелетиями встречается в преданиях. Но лишь в последние пару веков мы стали понимать, что такое не просто может случиться на самом деле, но и неизбежно произойдет. Астероиды регулярно сталкиваются с нашей планетой. К счастью, подавляющее большинство из них не оставляют никаких следов, крохотный процент всего лишь пугает далеким громом, еще меньшее число выбивает окна, а глобальных катастроф на нашем веку, к счастью, не случалось.

Последняя произошла 66 миллионов лет назад, стерев с лица Земли динозавров. Считается, что астероиды подобного размера прилетают к нам раз в 250–500 миллионов лет, но это не означает, что у человечества в запасе очень много времени. Небесный булыжник может появиться в любой момент, и нам нужен способ как-то предотвратить столкновение.

К сегодняшнему дню мы придумали несколько возможных методов: взорвать астероид, раздробив его на безопасные куски, столкнуть его с орбиты чем-нибудь тяжелым, сдвинуть в сторону реактивным двигателем, прикрепить к нему солнечный парус или даже покрасить астероид в белый цвет, чтобы световое давление понемногу меняло его траекторию. В массовой культуре, разумеется, более всего популярен вариант с ядерным взрывом, вот только человечество до сих пор не обладает таким количеством взрывчатки. Даже если собрать все имеющиеся у нас арсеналы, уничтожить двух-трехкилометровую в диаметре скалу мы не сможем, не говоря уже о более крупных объектах. Однако ученые из Сандийских национальных лабораторий США предположили, что ядерный взрыв все-таки может нам помочь, но несколько иным способом.

При детонации такого заряда возникает множество вариантов самых разных излучений, в том числе – рентгеновское. По имеющимся у нас данным, большинство астероидов содержат кремниевые минералы – силикаты. Излучение может нагреть их, испаряющиеся минералы начнут выбрасывать газы, а это, теоретически, может слегка изменить траекторию астероида.



Исследователи провели лабораторный эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию. Были изготовлены небольшие кварцевые мишени, на которые направили мощную рентгеновскую установку. После воздействия рентгеновских лучей мощностью 1,5 МДж мишени диаметром чуть больше сантиметра приобретали скорость примерно в 70 м/с. Это точно совпадает с расчетами на цифровых моделях. Масштабируя эти результаты на астероид диаметром три-пять километров, можно предположить, что взрыв ядерной бомбы рядом с астероидом придаст ему скорость около 10 см/с в противоположном направлении, а это позволит изменить его траекторию.

Одним словом, лабораторные эксперименты доказали, что таким методом действительно можно увести астероид от нашей планеты. Но есть одна загвоздка: дело в том, что по всем международным соглашениям выводить ядерное оружие в космос запрещено. Впрочем, если нам действительно будет угрожать катастрофа, можно предположить, что на эти соглашения никто не станет обращать внимания. И тогда мы парадоксальным образом выживем благодаря ядерной бомбе.

Хотя...