Ученые обнаружили огромную пещеру, где можно создать первую базу на Луне

Итальянские астрономы обнаружили на Луне пещеру, способную стать идеальным местом для создания лунной базы. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Группа ученых под руководством Леонардо Каррера и Лоренцо Бруццоне изучала данные радара станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, которая еще в 2010 году исследовала лунную поверхность. Исследователей заинтересовал участок в районе Моря Спокойствия, недалеко от места посадки "Аполлона-11". Оказалось, что в этом районе радар зафиксировал необычное отражение сигнала. Оно указывает на присутствие там подземной полости или туннеля длиной в несколько десятков метров.

Полость расположена на глубине более 100 метров, и, по мнению исследователей, она способна надежно защитить будущих лунных колонистов от солнечной радиации, падений метеоритов и экстремальных колебаний температуры – всего этого на Луне очень много.

До недавнего времени базы на планетах и спутниках Солнечной системы ученые представляли в виде "стеклянных куполов". Считалось, что люди смогут жить под такими конструкциями, сделанными из прочных и легких материалов. Но с течением времени стало понятно, что эти "мыльные пузыри" – слишком ненадежная защита, даже если их строить по самым последним технологиям, доступным сегодня человечеству. Но осваивать Луну и Марс люди хотят уже в ближайшее время, поэтому нужно искать новые способы выживания за пределами Земли.

Теперь считается, что будущим колонистам придется закапываться под почву, поскольку ее толстый слой может служить естественной защитой от внешних факторов. Но рыть огромные туннели на других небесных телах мы не сможем еще очень долго, поэтому нужно искать естественные полости. На Марсе уже обнаружены несколько подходящих пещер, и теперь ученые думают, как бы их изучить поподробнее. Но на Луне ничего подобного до сих пор не было найдено, и именно поэтому открытие итальянских астрономов вызывает большое воодушевление.

Немного о том, откуда вообще берутся эти полости. Подобные туннели – явление достаточно частое, они встречаются и на Земле. Образованы они жидкой лавой. Когда расплавленные горные породы остывают, первым делом превращается в камень их верхний слой. Но под ним жидкая лава продолжает течь, опускаясь все глубже и оставляя за собой свободные полости – лавовые трубки.



Фото: NASA/Goddard/Arizona State University

На Луне тоже когда-то была вулканическая активность. Еще во времена "Аполлонов" были обнаружены и сфотографированы гигантские провалы поверхности, которые были образованы ушедшей лавой. Но не было известно, есть ли на глубине еще и туннели или же это просто ямы, в которых нельзя спрятаться от метеоритов и радиации. В Море Спокойствия тоже нашли такой провал, его назвали Mare Tranquillitatis Pit. Больше полувека исследователи спорили о том, есть ли там туннель, и теперь в этом споре поставлена точка: туннель есть.

Сам провал имеет в поперечнике почти 100 метров, а его глубина – 170 метров. И, судя по данным радара, на глубине примерно 100 метров у него есть поперечное ответвление, которое тянется в сторону – насколько далеко, определить не удалось. Конечно, для того чтобы построить там жилые помещения, лаборатории и гидропонные фермы, придется очень постараться. Мало того, нужно будет изобрести какое-то устройство для спуска в сам провал. Но зато естественная защита из сотни метров лунного грунта сможет уберечь колонистов и от излучения, и от "небесных булыжников", а температура там гораздо стабильнее, чем на поверхности.

Возможно, уже в ближайшие полвека человечество наконец построит лунную базу, скрытую в глубине нашего спутника.

Хотя...