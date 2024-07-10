Запуск ракеты Ariane 6 напугал жителей Земли в ночь на 10 июля

Ночью 10 июля жители многих российских городов увидели в небе необычный светящийся шарообразный объект. О том, что представлял из себя этот НЛО, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24

Жители нескольких российских регионов, выйдя на улицу в ночь с 9 на 10 июля, увидели яркую точку, быстро перемещавшуюся по небу. Нашей страной дело не ограничилось: объект наблюдали и в Европе. Облачности в этот момент почти не было, и очевидцы смогли увидеть, как вокруг бесшумно летящего объекта появились два светлых "крыла", свернувшиеся вокруг него и образовавшие что-то похожее на гигантский шар.

Фотографии и видеоролики, на которых виден НЛО, быстро облетели интернет, наделав немало шума. Сразу же появилось множество теорий и предположений о природе явления: кто-то утверждал, что это был летящий беспилотник, кто-то винил внезапно появившийся метеорит, а кто-то даже посчитал это зловещим проявлением мистических сил.

На самом деле объяснение довольно прозаично: очевидцы наблюдали первый запуск ракеты Ariane 6 Европейского космического агентства, которая этой ночью стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск состоялся в 16:00 по местному времени, в Москве в это время было 22:00. На борту корабля находились девять спутников, которые были выведены на орбиту высотой 600 километров. Правда, на заключительном этапе запуска у Ariane 6 возникла проблема со вспомогательной силовой установкой, и две возвращаемые капсулы теперь не удастся вернуть на Землю, как это планировалось. Они продолжат вращаться вокруг планеты в течение нескольких лет, после чего войдут в атмосферу и сгорят.

Необычное явление, которое фиксировали очевидцы в ночь запуска, тоже имеет простое объяснение. Яркая светящаяся точка, перемещавшаяся по небу, – это пламя разгонных твердотопливных ускорителей первой ступени. Когда они полностью отработали все топливо, ступень отделилась от ракеты. Это делается с помощью мощных пиропатронов, вспышка от которых и образовала те самые яркие "крылья", свернувшиеся в спираль. Но сразу после этого момента заработал маршевый двигатель второй ступени, и в центре светящегося шара вновь показалась яркая точка.



Фото: ESA, Arianespace, CNES

Запуски ракет далеко не в первый раз пугают обитателей Земли. Например, в октябре 2022 года жители Санкт-Петербурга заметили в утреннем небе длинный светящийся "хвост" – как от кометы или метеора, который при этом двигался вверх. Причиной послужил запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-К". Ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, запуск прошел в штатном режиме. Затем разгонный блок "Фрегат" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" отделился от ракеты и через несколько часов вышел на орбиту.

А в марте 2024-го фотограф Беттина Бегтофт запечатлела странное явление, находясь в Норвегии на берегу Баренцева моря. Посреди ночи в небе возникла светящаяся спираль: она была похожа на причудливый космический корабль пришельцев или внезапно сформировавшуюся новую галактику. На самом деле "галактика" образовалась во время запуска ракеты SpaceX – аппарат компании Илона Маска стравил часть топлива во время спуска в океан. Его капли разлетелись в стороны и мгновенно кристаллизовались, образовав широкую спираль, которую затем осветили солнечные лучи.

В ближайшем пространстве вокруг нашей планеты появляется все больше аппаратов, заметных с Земли. Если в прошлом веке пролет по ночному небу спутника был для наблюдателей редким и значимым событием, то сегодня мы почти не удивляемся "движущимся звездам", и даже длинные цепочки спутников Starlink впечатляют не так сильно.

Существовал даже проект вывода на низкую орбиту настоящего "экрана" из нескольких десятков светящихся точек, на котором можно было бы транслировать картинки и текст. К счастью, проект так и не был реализован, и реклама в ночном небе не появится еще очень долго.

Хотя...