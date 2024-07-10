Жители ряда регионов России рассказали о светящемся объекте в ночном небе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жители нескольких российских регионов сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, передает РИА Новости.

Яркий объект, вокруг которого расходятся круги, наблюдали жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщения о нем также поступали из Украины и Белоруссии.

Согласно данным СМИ, объект может оказаться ракетой Ariane 6, запущенной ранее с космодрома Куру.

Легкая французская ракета Ariane успешно стартовала в первый тестовый полет вечером 9 июля. В рамках ее полета испытывается система многоразовой активации двигателей верхней ступени, которая позволит запускать двигатель до четырех раз.

В начале мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка "без взрывов". Ее наблюдали жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей страны. Позже в СМИ появилась версия, что необычное свечение над Украиной, предположительно, появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9.