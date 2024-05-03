The Alpha Centauri: свечение в небе над Украиной является следом от ракеты Falcon 9

Фото: телеграм-канал "Абзац"

Необычное свечение в небе над Украиной, предположительно, появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9, сообщает Life.ru.

Кадрами явления в своих соцсетях поделились жители Украины. Проект по изучению космонавтики The Alpha Centauri заявил, что около 22:50 (мск) вторая ступень Falcon 9 находилась как раз там, где этот объект наблюдали на небе, – на северо-западе.

До этого американская компания SpaceX анонсировала запуск ракеты. Она планировала отправить на орбиту два спутника WorldView Legion.

В ночь на 1 мая над несколькими областями Украины была замечена яркая вспышка "без взрывов". Ее наблюдали жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей Украины. Кроме того, она была видна в Запорожской области РФ.

Согласно данным СМИ, вспышка может быть вызвана метеором или "другим космическим явлением".

Вечером 19 апреля прошлого года в небе над украинской столицей и Киевской областью также была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что яркая вспышка в небе над городом произошла из-за падения на Землю космического спутника NASA.

