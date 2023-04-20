На Украине вспышку над Киевом объяснили вхождением небесного тела в атмосферу

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Вспышка света в небе над Киевом накануне была вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины.

"Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", – объяснили в ведомстве.

Вечером 19 апреля жители Киева заметили над городом яркую вспышку света. Некоторые также отмечали, что слышали взрывы. Это произошло до объявления в украинской столице воздушной тревоги.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка была вызвана падением на Землю космического спутника NASA. Однако в американском космическом агентстве эту информацию опровергли.

