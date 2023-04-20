Киевские власти объяснили вспышку над городом падением спутника NASA

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Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над Киевом с падением на Землю космического спутника NASA. Об этом со ссылкой на украинское издание "Страна.ua" сообщает РИА Новости.

"Вспышка в небе над Киевом – результат падения на Землю космического спутника NASA", – заявил Попко.

Он уточнил, что воздушная тревога была объявлена для того, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков. При этом, по словам Попко, ПВО не работала.

В NASA ранее предупреждали, что 19 апреля на Землю упадет спутник RHESSI, который использовали для наблюдений за Солнцем. Спутник весит чуть больше 270 килограммов, ожидалось, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере. Он работал с 2002 по 2018 годы.

Американское космическое агентство сообщало, что риск причинения вреда кому-либо на Земле низок – примерно 1 случай к 2467.

В среду вечером в небе над украинской столицей и Киевской областью была замечена яркая вспышка неизвестного происхождения. Местные СМИ сообщали, что в небе были слышны взрывы.