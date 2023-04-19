Министр обороны Британии спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году – СМИ

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что несмотря на то, что верит в успех контрнаступления Украины, конфликт завершится лишь в 2024 году. Об этом пишет газета The New York Times.

"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию", – заявил Уоллес.

Он выразил уверенность в успехе контрнаступления Украины, но заявил, что стоит быть реалистами. По словам министра обороны Великобритании, не будет "волшебного момента", когда Россия рухнет.

Ранее сообщалось, что согласно секретным документам Пентагона, слитым в Сеть, западные страны готовят украинскую армию к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля. США и их союзники продолжают передавать Киеву военную технику в преддверии наступления.

Британская разведка, однако, считает, что 800 километров построенных Россией укреплений сделают ее еще более грозным противником для Украины. Военные аналитики указывают, что при попытке наступления на хорошо подготовленную линию обороны, потери будут колоссальными.