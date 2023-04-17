США и союзники готовят Украину к контрнаступлению, намеченному на 30 апреля – СМИ

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США и их союзники готовят украинскую армию к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Newsweek.

Как пишет издание, согласно секретным файлам Пентагона, слитым в Сеть, западные страны продолжают передавать Киеву военную технику в преддверии наступления ВСУ.

Отмечается, что Вашингтон активно вовлечен в процессы, связанные с подготовкой украинских войск к атакам. Также говорится, что Киев хотел сохранить в тайне дату контрнаступления, однако теперь эти сведения перестали быть секретными.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Украинский политик также отметил, что Киев планирует захватить Крым и Донбасс. По его словам, основная цель заключается в выходе на границы 1991 года.

До этого Шмыгаль заявлял, что Украина начнет контрнаступление, только когда будет готова к нему на 100%. Премьер страны подчеркивал, что оно может начаться летом. Для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности нужно больше артиллерии и боеприпасов, говорил Шмыгаль.

СМИ сообщили, что союзники Украины в Евросоюзе не ожидают прорыва от возможного контрнаступления Киева. По данным прессы, настроения западных союзников в отношении украинской армии отличаются от тех, которые были в конце 2022 года.

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