Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская сторона в курсе, что не способна одержать победу в конфликте с Россией. Таким мнением в разговоре с журналисткой Карой Маккинни поделился бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, о преимуществе российской армии знают как россияне, так и сами украинцы.

"Сейчас они находятся в очень ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это "массивное" весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию", – заявил Макгрегор в видео на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Бывший военный чиновник рекомендовал ВСУ прибегнуть к отступлению, пока для этого еще есть время. Макгрегор утверждает, что бойцы украинской стороны не смогут выдержать натиск российских сил.

Ранее экс-советник главы Пентагона рассказал, что солдаты ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства. Макгрегор заявлял, что причиной этому является коррупция, которая распространилась в украинской армии.

Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине

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