10:30Политика
Бывший советник Пентагона заявил, что Украина знает о бессмысленности контрнаступления
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинская сторона в курсе, что не способна одержать победу в конфликте с Россией. Таким мнением в разговоре с журналисткой Карой Маккинни поделился бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, о преимуществе российской армии знают как россияне, так и сами украинцы.
"Сейчас они находятся в очень ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это "массивное" весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию", – заявил Макгрегор в видео на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
Бывший военный чиновник рекомендовал ВСУ прибегнуть к отступлению, пока для этого еще есть время. Макгрегор утверждает, что бойцы украинской стороны не смогут выдержать натиск российских сил.
Ранее экс-советник главы Пентагона рассказал, что солдаты ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства. Макгрегор заявлял, что причиной этому является коррупция, которая распространилась в украинской армии.
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