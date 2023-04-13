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Затягивание конфликта на Украине способно спровоцировать смену власти в стране. Такого мнения придерживается разведывательное управление Пентагона, сообщает The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы американского ведомства.

Согласно информации, между офисом Владимира Зеленского и командованием Вооруженными силами Украины присутствует напряженность.

"Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию в стране и критике того, как ведутся боевые действия, что сделает вероятной смену руководства", – подчеркивают авторы статьи.

По их словам, непонятно, имеется ли в виду смена власти на военную или политическую. Обозреватели добавили, что командующего ВСУ Валерия Залужного некоторые лица в Киеве называют политической угрозой.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Он отметил, что призыв президента Украины поднять государственный флаг над Крымом якобы для порядка в международных отношениях показывает, что он выжил из ума.

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