В Белом доме сомневаются, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона

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Вашингтон пока что не может дать точный ответ на то, купирована ли утечка секретных документов Пентагона или возможна публикация еще подобных данных. Об этом в ходе брифинга рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не знаем. Мы правда не знаем", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Кирби добавил, что американскому лидеру Джо Байдену об утечке рассказали на минувшей неделе.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона, касающиеся планов Североатлантического альянса и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывается о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержится краткая информация о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования.

После этого в СМИ сообщалось, что американская сторона шпионила за президентом Украины Владимиром Зеленским.

В одном из отчетов, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что в феврале 2023 года украинский лидер предложил атаковать по местам дислокации ВС РФ в Ростовской области. Согласно плану, делать это предполагалось с помощью беспилотников, так как у Киева нет дальнобойных вооружений.

В Вашингтоне начали расследование по факту утечки военных документов

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